Из-за крупного ДТП затруднено движение на западе Москвы

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Движение транспорта серьезно затруднено из-за крупного ДТП на Рублевском шоссе на западе Москвы, в аварии пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Столкновение малолитражного грузовика, уборочного автомобиля коммунальных служб и пассажирской "Газели" произошло утром на эстакаде Рублевского шоссе напротив станции метро "Крылатское". В ДТП пострадал один человек", - сказали в пресс-службе.
Из-за происшествия движение транспорта в сторону центра затруднено. На месте аварии работают сотрудники ДПС, принимаются меры для полного восстановления движения.