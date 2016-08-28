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Из-за крупного ДТП затруднено движение на западе Москвы

Происшествия
28 августа, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
В ДТП пострадал один человек
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Движение транспорта серьезно затруднено из-за крупного ДТП на Рублевском шоссе на западе Москвы, в аварии пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Столкновение малолитражного грузовика, уборочного автомобиля коммунальных служб и пассажирской "Газели" произошло утром на эстакаде Рублевского шоссе напротив станции метро "Крылатское". В ДТП пострадал один человек", - сказали в пресс-службе.

Из-за происшествия движение транспорта в сторону центра затруднено. На месте аварии работают сотрудники ДПС, принимаются меры для полного восстановления движения.

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