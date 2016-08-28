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В Москве задержаны семь организаторов нелегальной миграции

Происшествия
28 августа, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
Задержанные организовывали незаконное пребывание соотечественников в съемных квартирах и брали с них фиксированную плату за койко-место
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© Михаил Почуев/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники УВД по Северо-Западному административному округу Москвы задержали семь организаторов нелегальной миграции, а в сдаваемых ими квартирах - около 50 иностранцев-нелегалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Сотрудники полиции в Строгине, Хорошево-Мневниках, Покровском-Стрешневе, Щукине и Куркине задержали семь организаторов нелегальной миграции. Они организовывали незаконное пребывание своих соотечественников в съемных квартирах и взимали с них фиксированную плату за койко-место", - сказали в пресс-службе.

В ходе проверок сдаваемых квартир обнаружено и задержано 49 иностранных граждан, проживавших там с нарушением миграционного законодательства. В отношении них составлены административные протоколы, которые для дальнейшего рассмотрения переданы в суд.

Против организаторов нелегальной миграции возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции" и ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

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