В Москве задержаны семь организаторов нелегальной миграции

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники УВД по Северо-Западному административному округу Москвы задержали семь организаторов нелегальной миграции, а в сдаваемых ими квартирах - около 50 иностранцев-нелегалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"Сотрудники полиции в Строгине, Хорошево-Мневниках, Покровском-Стрешневе, Щукине и Куркине задержали семь организаторов нелегальной миграции. Они организовывали незаконное пребывание своих соотечественников в съемных квартирах и взимали с них фиксированную плату за койко-место", - сказали в пресс-службе.
В ходе проверок сдаваемых квартир обнаружено и задержано 49 иностранных граждан, проживавших там с нарушением миграционного законодательства. В отношении них составлены административные протоколы, которые для дальнейшего рассмотрения переданы в суд.
Против организаторов нелегальной миграции возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции" и ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".