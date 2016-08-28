Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Индонезии

СИНГАПУР, 28 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье на севере индонезийского острова Папуа. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 238 км от города Абипура, очаг стихии залегал на глубине 28 км.

Данных о пострадавших, разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступало.