Обстановка в Магаданской области после циклона стабилизировалась

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Мощный циклон, вызвавший подтопление населенных пунктов и автодорог в Магаданской области, полностью утратил свое влияние. Обстановка в регионе стабилизировалась, сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС.

"По информации УГМС "Колымское", циклон, проходивший по территории Магаданской области, полностью утратил свое влияние. Метеорологическая обстановка на территории субъекта стабилизировалась, ухудшения не прогнозируется", - сказано в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

Ранее ТАСС информировал, что в результате выпадения осадков повреждены участки дорог на 5-м км территориальной автодороги Солнечный - Ола. Для всех видов транспорта проезд временно закрыт. Кроме этого, на 40-м км территориальной автодороги Магадан - Балаганное - Талон ограничено движение для легкового автотранспорта. В МЧС отмечали, что скопление транспорта из-за ограничений на дорогах не было. Больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, также не было.

"По информации министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области, в связи с ухудшением качества дорожного покрытия и проведением на них дорожно-восстановительных работ на территориальных автодорогах общего пользования Магадан - Балаганное - Талон, Солнечный - Ола и Палатка - Кулу - Нексикан было введено ограничение движения. В данный момент дорога Солнечный - Ола открыта для всех видов транспорта. Силами подрядных дорожно-эксплуатационных организаций проводится очистка водостоков, подсыпка и укрепление дорожного полотна. Скопления техники и социальной напряженности нет", - сказано в сообщении МЧС. В нем отмечается, что авиасообщение на территории Магаданской области функционирует в штатном режиме. Морской торговый порт работает согласно расписанию.

Подтопление в городе Сусуман

"На контроле Главного управления МЧС России по Магаданской области находится подтопление в городе Сусуман. 28 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Магаданской области поступила информация о подтоплении на улице Советская в городе Сусуман Магаданской области в связи с подъемом воды в реке Берелех. На месте работает оперативная группа Сусуманского пожарно-спасательного гарнизона в количестве двух единиц техники и семи человек. На укрепление дамбы Сусумана выделены четыре человека и четыре единицы техники. Принимаются меры по подвозу питьевой воды силами ОАО "ОлаИнтерком", - говорится в сообщении МЧС.

Главное управление МЧС России по Магаданской области рекомендует автомобилистам во избежание дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций воздержаться от поездок на личном транспорте по территориальным дорогам Магаданской области. Силы и средства МЧС России по Магаданской области находятся в готовности к реагированию.

Сусуман сегодня #сусуман #магадан #новости #потоп #дамба #плотина #жесть Фото опубликовано Марина (@wowgre4ka) Авг 27 2016 в 7:33 PDT