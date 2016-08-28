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В Белоруссии разбился легкий самолет, один человек погиб

Происшествия
28 августа, 12:29 UTC+3 МИНСК МИНСК 28, августа. /ТАСС
Еще один пассажир и пилот самолета доставлены в больницу с различными травмами
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МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, двое пострадали в результате падения гидросамолета Че-23М в субботу в Белоруссии, в Браславском районе (Витебская область). Об этом сообщило в воскресенье МЧС республики.

"В Браславском районе потерпел катастрофу трехместный гидросамолет. В результате аварии один из пассажиров погиб, еще один пассажир и пилот самолета доставлены в больницу с различными травмами", - отметили в МЧС.

Для выяснения причин авиакатастрофы создана комиссия при департаменте по авиации при Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Как сообщили в Следственном комитете республики, управление СК по Витебской области возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта". "В настоящее время на месте аварии работают следователи, опрашивают свидетелей происшествия", - отметили в СК.

В Следственном комитете уточнили, что погибший - житель Минска. Госпитализированные являются гражданами Белоруссии. Гидросамолет принадлежал одному из белорусских предпринимателей.

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