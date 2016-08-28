Пассажирский самолет экстренно сел в Японии из-за треснувшего лобового стекла

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ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Boeing 787-8 авиакомпании Nippon Airways, направлявшийся из Токио в Сингапур, совершил экстренную посадку в аэропорту японского города Наха на Окинаве из-за треснувшего в полете лобового стекла. Об этом в воскресенье сообщил специализированный портал Airlive.
По его данным, стекло в кабине пилотов треснуло вскоре после взлета.
Сейчас пассажиры ожидают в аэропорту другой самолет, который должен доставить их в Сингапур.