Сахалинские врачи борются за жизнь мужчины, пострадавшего в схватке с медведем

Опрос: каждый второй немец против того, чтобы Меркель осталась канцлером ФРГМеждународная панорама 28 августа, 13:20
Сахалинские врачи борются за жизнь мужчины, пострадавшего в схватке с медведемПроисшествия 28 августа, 13:12
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской областиПроисшествия 28 августа, 12:58
В Москве задержан серийный вор, похитивший из офисов около 30 млн рублейПроисшествия 28 августа, 12:46
Инфантино заявил, что жалеет о победе на выборах главы ФИФАСпорт 28 августа, 12:32
В Москве задержаны семь организаторов нелегальной миграцииПроисшествия 28 августа, 11:58
Арбуз весом почти 22 кг стал самым большим на арбузном фестивале в Волгоградской областиОбщество 28 августа, 11:57
Американская компания JetBlue открывает авиасообщение с КубойЭкономика и бизнес 28 августа, 11:53
День знаний в Москве будет солнечным и теплымМосква 28 августа, 11:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Врачи Поронайской центральной районной больницы Сахалина ведут борьбу за жизнь инспектора заповедника, пострадавшего от медведя. Об этом сообщили ТАСС в медучреждении.
"Состояние потерпевшего оценивается как стабильно тяжелое, мы перевезли потерпевшего из больницы Смирных в нашу. Сейчас он на искусственной вентиляции легких", - сказал врач реанимационного отделения Поронайской ЦРБ.
По его словам, с больным работают реаниматологи, травматологи. "Специально, чтобы помочь ему, в выходной день были вызваны лаборанты, чтобы сделать все анализы и провести полный осмотр пострадавшего. Анализы взяты, сделана томография, рентген и другие необходимые процедуры. Осуществляем контакт с нейрохирургами из Южно-Сахалинска", - отметил доктор.
Как сообщили ТАСС в единой диспетчерской службе Смирныховского района, ЧП, в результате которого пострадал инспектор заповедника "Поронайский", произошло накануне вечером. "Медведь напал на мужчину, тот выстрелил в него из ружья, но раненный зверь успел нанести ему тяжелые травмы. Раненный инспектор на квадроцикле добрался до ближайшего рыболовецкого стана. Оттуда его доставили в Смирныховскую центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина получил черепно-мозговые травмы, рваные раны на ногах и руках, задеты внутренние органы.
По данным регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, всего с начала сезона в Сахалинской области отстрелили более 20 медведей, представлявших угрозу людям и скоту.