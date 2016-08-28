Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сахалинские врачи борются за жизнь мужчины, пострадавшего в схватке с медведем

Происшествия
28 августа, 13:12 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Животное напало на инспектора заповедника, тот выстрелил в него из ружья, но раненный зверь успел нанести ему тяжелые травмы
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Врачи Поронайской центральной районной больницы Сахалина ведут борьбу за жизнь инспектора заповедника, пострадавшего от медведя. Об этом сообщили ТАСС в медучреждении.

Смотрите также
Медведя-людоеда застрелили на Камчатке

"Состояние потерпевшего оценивается как стабильно тяжелое, мы перевезли потерпевшего из больницы Смирных в нашу. Сейчас он на искусственной вентиляции легких", - сказал врач реанимационного отделения Поронайской ЦРБ.

По его словам, с больным работают реаниматологи, травматологи. "Специально, чтобы помочь ему, в выходной день были вызваны лаборанты, чтобы сделать все анализы и провести полный осмотр пострадавшего. Анализы взяты, сделана томография, рентген и другие необходимые процедуры. Осуществляем контакт с нейрохирургами из Южно-Сахалинска", - отметил доктор.

Смотрите также

Медведь напал на человека на улице румынского города Брашов
Режим повышенной готовности введут в районе на севере Забайкалья из-за нападения медведя
Охотник убил медведя, напавшего на человека и напугавшего целый район в Забайкалье

Как сообщили ТАСС в единой диспетчерской службе Смирныховского района, ЧП, в результате которого пострадал инспектор заповедника "Поронайский", произошло накануне вечером. "Медведь напал на мужчину, тот выстрелил в него из ружья, но раненный зверь успел нанести ему тяжелые травмы. Раненный инспектор на квадроцикле добрался до ближайшего рыболовецкого стана. Оттуда его доставили в Смирныховскую центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина получил черепно-мозговые травмы, рваные раны на ногах и руках, задеты внутренние органы.

По данным регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, всего с начала сезона в Сахалинской области отстрелили более 20 медведей, представлявших угрозу людям и скоту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
2
В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
3
ВМС США получили новую атомную подводную лодку
4
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
5
Сахалинские врачи борются за жизнь мужчины, пострадавшего в схватке с медведем
6
Подводная защита России: какие субмарины стали "угрозой" для ВМС США в Тихом океане
7
Из-за крупного ДТП затруднено движение на западе Москвы
Темы дня
Реклама