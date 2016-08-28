Сахалинские врачи борются за жизнь мужчины, пострадавшего в схватке с медведем

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Врачи Поронайской центральной районной больницы Сахалина ведут борьбу за жизнь инспектора заповедника, пострадавшего от медведя. Об этом сообщили ТАСС в медучреждении.

"Состояние потерпевшего оценивается как стабильно тяжелое, мы перевезли потерпевшего из больницы Смирных в нашу. Сейчас он на искусственной вентиляции легких", - сказал врач реанимационного отделения Поронайской ЦРБ.

По его словам, с больным работают реаниматологи, травматологи. "Специально, чтобы помочь ему, в выходной день были вызваны лаборанты, чтобы сделать все анализы и провести полный осмотр пострадавшего. Анализы взяты, сделана томография, рентген и другие необходимые процедуры. Осуществляем контакт с нейрохирургами из Южно-Сахалинска", - отметил доктор.

Как сообщили ТАСС в единой диспетчерской службе Смирныховского района, ЧП, в результате которого пострадал инспектор заповедника "Поронайский", произошло накануне вечером. "Медведь напал на мужчину, тот выстрелил в него из ружья, но раненный зверь успел нанести ему тяжелые травмы. Раненный инспектор на квадроцикле добрался до ближайшего рыболовецкого стана. Оттуда его доставили в Смирныховскую центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина получил черепно-мозговые травмы, рваные раны на ногах и руках, задеты внутренние органы.

По данным регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, всего с начала сезона в Сахалинской области отстрелили более 20 медведей, представлявших угрозу людям и скоту.