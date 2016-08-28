МВД Украины: судмедэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти у Щетинина

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Судмедэксперты не обнаружили на теле погибшего российского журналиста Александра Щетинина никаких признаков насильственной смерти. Об этом сообщил спикер МВД Украины Артем Шевченко в эфире канала "112 Украина".

"Сегодня общался с профессиональным судмедэкспертом. По его данным, на теле нет никаких признаков, свидетельствующих о насильственном характере преступления. Выстрел в упор в правый висок из травматического пистолета", - сказал Шевченко, добавив, что у погибшего и раньше были суицидальные попытки.

По его словам, работа следствия продолжается, окончательные выводы будут сделаны позже.

Минувшей ночью в квартире в Подольском районе Киева был обнаружен мертвым журналист Щетинин. По данному факту начато уголовное производство по статье "умышленное убийство" УК Украины с дополнительной правовой квалификацией "самоубийство".

Александр Щетинин - российский журналист, основатель информационного агентства "Новый Регион", с 2004 года жил в Киеве.