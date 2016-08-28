Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Одесской области на магистральном газопроводе обнаружена трещина

Происшествия
28 августа, 13:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, августа. /ТАСС
На время проведения ремонта будет снижено давление на выходе из газотранспортной системы Украины на балканском направлении
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Трещина на магистральном газопроводе балканского направления, из-за чего происходит утечка газа, обнаружена на пограничном участке в Одесской области. Об этом сообщает управление по связям с общественностью государственной компании "Нафтогаз Украины".

"По предварительным оценкам, для проведения работ может понадобиться до восьми дней. Начало огневых работ запланировано на вторник, 30 августа. На время их проведения будет снижено давление на выходе из газотранспортной системы Украины на балканском направлении, о чем поставлены в известность контрагенты и операторы ГТС соседних стран", - отметил "Нафтогаз".

Согласно сообщениям, газопровод находится в непосредственной близости от государственной границы, и для проведения ремонтных работ понадобится отсечь участок трубопровода длиной 12 км, задействовав линейный кран, который находится на территории Молдавии.

"Ситуация не создает опасности для жителей окружающих населенных пунктов", - заверили в компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
2
В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
3
ВМС США получили новую атомную подводную лодку
4
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
5
Сахалинские врачи борются за жизнь мужчины, пострадавшего в схватке с медведем
6
Подводная защита России: какие субмарины стали "угрозой" для ВМС США в Тихом океане
7
Из-за крупного ДТП затруднено движение на западе Москвы
Темы дня
Реклама