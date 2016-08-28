В Одесской области на магистральном газопроводе обнаружена трещина

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КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Трещина на магистральном газопроводе балканского направления, из-за чего происходит утечка газа, обнаружена на пограничном участке в Одесской области. Об этом сообщает управление по связям с общественностью государственной компании "Нафтогаз Украины".
"По предварительным оценкам, для проведения работ может понадобиться до восьми дней. Начало огневых работ запланировано на вторник, 30 августа. На время их проведения будет снижено давление на выходе из газотранспортной системы Украины на балканском направлении, о чем поставлены в известность контрагенты и операторы ГТС соседних стран", - отметил "Нафтогаз".
Согласно сообщениям, газопровод находится в непосредственной близости от государственной границы, и для проведения ремонтных работ понадобится отсечь участок трубопровода длиной 12 км, задействовав линейный кран, который находится на территории Молдавии.
"Ситуация не создает опасности для жителей окружающих населенных пунктов", - заверили в компании.