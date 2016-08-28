В ДТП на МКАД на западе Москвы пострадали пять человек

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пять человек пострадали в крупной автоаварии на МКАД на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На 59 км внутренней стороны МКАД столкнулись Renault, "Жигули" и Mercedes. В аварии пострадали пять человек", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники ДПС. Движение транспорта по МКАД от Можайского шоссе и до Строгино затруднено.