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СМИ: 13 человек погибли в результате ДТП на юге Египта

Происшествия
28 августа, 14:56 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Среди погибших - девятилетний ребенок
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КАИР, 28 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. По меньшей мере 13 египтян погибли, четверо пострадали в воскресенье в результате ДТП к югу от Каира. Как сообщил новостной портал "Вето-гейт", авария произошла на трассе в районе международного аэропорта города Сохаг (административный центр одноименной провинции).

Микроавтобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Среди погибших - девятилетний ребенок.

Египет занимает 16-е место среди арабских государств и 109 в мире по показателю смертности на дорогах. В прошлом году в ДТП погибли свыше 6,2 тыс. человек, 19,3 тыс. пострадали.

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