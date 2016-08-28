СМИ: четыре человека пострадали в Пекине результате обрушения пешеходного перехода

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ПЕКИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. В китайской столице в воскресенье произошло обрушение пешеходного перехода, соединявшего два торговых здания. Как сообщает Центральное китайское телевидение, в результате обрушения конструкций пострадали четыре человека.
Инцидент произошел в 16:15 по местному времени (11:15 мск) в торговом центре Red Star Macalline Furniture Mall, расположенном в восточной части города. На место ЧП прибыли спасатели и машины скорой помощи.
В ходе начатого расследования было установлено, что пешеходный переход между зданиями был построен без разрешения властей.