Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 120 домов пострадали в Чечне из-за непогоды

Происшествия
28 августа, 16:04 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 28, августа. /ТАСС
В Грозном в течение часа были частичные отключения электричества
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Ливни и шквалистый ветер нанесли ущерб 122 домам в Грозном и его окрестностях. Об этом в воскресенье сообщает региональное управление МЧС.

"По состоянию на 13:00 мск в городе Грозном и населенных пунктах Надтеречного и Урус-Мартановского районов пострадали крыши девяти социально значимых объектов, пяти объектов инфраструктуры и 122 домовладений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе в течение часа были частичные отключения электричества.

На данный момент в Грозном и Надтеречном районе объявлен режим "чрезвычайная ситуация", в Урус-Мартановском районе - режим "повышенная готовность".

Ранее сообщалось, что в результате частичного обрушения стены в частном доме погибла девушка 1995 года рождения.

Врио главы Чечни Рамзан Кадыров создал оперативный штаб для ликвидации последствий непогоды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
2
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменам
3
В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
4
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
5
Немецкий политик: Запад совершил серьезные ошибки в отношениях с Россией
6
СМИ: Ратко Младич находится при смерти
7
Автобус столкнулся с маршруткой в Москве, есть пострадавшие
Темы дня
Реклама