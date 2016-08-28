Более 120 домов пострадали в Чечне из-за непогоды

ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Ливни и шквалистый ветер нанесли ущерб 122 домам в Грозном и его окрестностях. Об этом в воскресенье сообщает региональное управление МЧС.

"По состоянию на 13:00 мск в городе Грозном и населенных пунктах Надтеречного и Урус-Мартановского районов пострадали крыши девяти социально значимых объектов, пяти объектов инфраструктуры и 122 домовладений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе в течение часа были частичные отключения электричества.

На данный момент в Грозном и Надтеречном районе объявлен режим "чрезвычайная ситуация", в Урус-Мартановском районе - режим "повышенная готовность".

Ранее сообщалось, что в результате частичного обрушения стены в частном доме погибла девушка 1995 года рождения.

Врио главы Чечни Рамзан Кадыров создал оперативный штаб для ликвидации последствий непогоды.