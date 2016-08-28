Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автобус столкнулся с маршруткой в Москве, есть пострадавшие

Происшествия
28 августа, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
На месте происшествия работают инспекторы ДПС, которые устанавливают причину аварии
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в ДТП с участием автобуса и маршрутного такси на пересечении МКАД с Щелковским шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Столкновение автобуса с маршрутным такси произошло возле дома 95 на Щелковском шоссе при выезде на МКАД. В аварии есть пострадавшие, их количество уточняется", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, которые устанавливают причину аварии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
2
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменам
3
В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
4
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
5
Немецкий политик: Запад совершил серьезные ошибки в отношениях с Россией
6
СМИ: Ратко Младич находится при смерти
7
Автобус столкнулся с маршруткой в Москве, есть пострадавшие
Темы дня
Реклама