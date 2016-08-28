Автобус столкнулся с маршруткой в Москве, есть пострадавшие

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в ДТП с участием автобуса и маршрутного такси на пересечении МКАД с Щелковским шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"Столкновение автобуса с маршрутным такси произошло возле дома 95 на Щелковском шоссе при выезде на МКАД. В аварии есть пострадавшие, их количество уточняется", - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают инспекторы ДПС, которые устанавливают причину аварии.