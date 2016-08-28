Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Шотландии задержаны пилоты United Airlines, собиравшиеся пьяными выполнить рейс в США

Происшествия
28 августа, 16:33 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Компания подтвердила задержание своих сотрудников и объявила о том, что их "отстранили от выполнения профессиональных обязанностей"
Материал из 1 страницы
© AP Photo/David J. Phillip

ЛОНДОН, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Полиция Шотландии задержала в субботу двух пилотов американской авиакомпании United Airlines, которые собирались в состоянии алкогольного опьянения выполнить рейс из Глазго в Ньюарк (штат Нью-Джерси). Об этом в воскресенье сообщило агентство Press Association.

Обслуживающий персонал аэропорта заподозрил, что пилоты находятся в нетрезвом состоянии. После этого были вызваны стражи порядка. "Полиция Шотландии может подтвердить, что двое мужчин 35 и 45 лет были арестованы. В настоящее время они находятся под стражей в полицейском участке в связи с предполагаемым нарушением статьи 93 закона "О транспортной безопасности" (регулирует допустимую норму алкоголя в крови пилота воздушного судна. - Прим. ТАСС)", - сообщили в шотландской полиции.

United Airlines подтвердила задержание своих сотрудников и объявила о том, что их "отстранили от выполнения профессиональных обязанностей". В авиакомпании при этом заявили о намерении "сотрудничать с властями и провести собственное расследование".

На рейс UA162 из Шотландии в США зарегистрировался 141 пассажир. Самолет вылетел из Глазго после того, как экипаж заменили.

Как ожидается, 29 августа обвиняемые предстанут перед судом города Пейсли. Согласно действующим нормам, у пилотов в 100 миллилитрах выдыхаемого воздуха должно быть не более девяти микрограммов спирта.

Это уже второй случай с пьяными пилотами в Глазго за последнее время. Так, 18 июля шотландская полиция задержала двух нетрезвых летчиков канадской авиакомпании Air Transat , самолет которой должен был вылететь в Торонто. Их отпустили под залог после того, как они отдали властям свои паспорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
2
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменам
3
В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
4
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
5
Немецкий политик: Запад совершил серьезные ошибки в отношениях с Россией
6
СМИ: Ратко Младич находится при смерти
7
Автобус столкнулся с маршруткой в Москве, есть пострадавшие
Темы дня
Реклама