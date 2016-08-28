В Шотландии задержаны пилоты United Airlines, собиравшиеся пьяными выполнить рейс в США

ЛОНДОН, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Полиция Шотландии задержала в субботу двух пилотов американской авиакомпании United Airlines, которые собирались в состоянии алкогольного опьянения выполнить рейс из Глазго в Ньюарк (штат Нью-Джерси). Об этом в воскресенье сообщило агентство Press Association.

Обслуживающий персонал аэропорта заподозрил, что пилоты находятся в нетрезвом состоянии. После этого были вызваны стражи порядка. "Полиция Шотландии может подтвердить, что двое мужчин 35 и 45 лет были арестованы. В настоящее время они находятся под стражей в полицейском участке в связи с предполагаемым нарушением статьи 93 закона "О транспортной безопасности" (регулирует допустимую норму алкоголя в крови пилота воздушного судна. - Прим. ТАСС)", - сообщили в шотландской полиции.

United Airlines подтвердила задержание своих сотрудников и объявила о том, что их "отстранили от выполнения профессиональных обязанностей". В авиакомпании при этом заявили о намерении "сотрудничать с властями и провести собственное расследование".

На рейс UA162 из Шотландии в США зарегистрировался 141 пассажир. Самолет вылетел из Глазго после того, как экипаж заменили.

Как ожидается, 29 августа обвиняемые предстанут перед судом города Пейсли. Согласно действующим нормам, у пилотов в 100 миллилитрах выдыхаемого воздуха должно быть не более девяти микрограммов спирта.

Это уже второй случай с пьяными пилотами в Глазго за последнее время. Так, 18 июля шотландская полиция задержала двух нетрезвых летчиков канадской авиакомпании Air Transat , самолет которой должен был вылететь в Торонто. Их отпустили под залог после того, как они отдали властям свои паспорта.