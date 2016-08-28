В подмосковном кафе убит охранник, подозреваемый объявлен в розыск

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело и расследуют убийство охранника кафе-бара в подмосковном Дмитрове. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, предполагаемый убийца установлен и объявлен в розыск.

По данным следствия, в воскресенье около 07:00 в полицию города Дмитрова поступило сообщение о том, что из кафе-бара в больницу доставлен 27-летний мужчина с колото-резанными ранениями в области шеи, от которых он впоследствии скончался.

По этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве.

Предварительным следствием установлено, что между охранником бара и двумя посетителями произошел конфликт, в ходе которого для выяснения отношений мужчины переместились в другое заведение. Один из мужчин нанес охраннику два удара ножом в шею, после чего скрылся.

"Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты резиновая палка и нож, назначена судебно-медицинская экспертиза. Потерпевшим оказался 27-летний охранник кафе, а подозреваемым - 28-летний уроженец Дагестана, который объявлен в розыск", - сказали в ведомстве.

В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения и задержания подозреваемого, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.