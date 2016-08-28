Опознаны личности всех погибших во время пожара в Москве граждан Киргизии

Слон, замеченный недалеко от Белорусского вокзала в Москве, снимался в киноОбщество 28 августа, 18:40
Министр обороны Украины уволил своего советника за подделку фотоснимков из ДонбассаМеждународная панорама 28 августа, 18:03
Пушков: появление Турции в Сирии не ослабляет позиции РФ в регионеПолитика 28 августа, 17:55
Кафельников занял четвертое место в чемпионате России по гольфуСпорт 28 августа, 17:45
ПКР ожидает решения по индивидуальным заявкам паралимпийцев 29 августаСпорт 28 августа, 17:35
Реакция российских политиков на возобновление чартерного авиасообщения с ТурциейЭкономика и бизнес 28 августа, 17:16
Группа школьников вернулась во Францию после каникул в КрымуОбщество 28 августа, 17:16
Гонщик "Формулы-1" Росберг стал победителем Гран-при Бельгии, Квят - 14-йСпорт 28 августа, 16:55
Штайнмайер: главы МИД "Веймарского треугольника" недовольны реализацией "Минска-2"Международная панорама 28 августа, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 28 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Работа по опознанию всех погибших во время пожара в Москве киргизских граждан завершена. Об этом заявил глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев на совещании правительства республики, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"В настоящее время прорабатывается вопрос о получении разрешений на вывоз тел погибших в Киргизстан", - говорится в заявлении.
По информации киргизской стороны, во время пожара в одной из типографий Москвы 14 граждан республики погибли. Еще трое были госпитализированы в больницы российской столицы.
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в воскресенье дал указание выделить специальный борт для доставки тел погибших в республику. В правительстве создан штаб во главе с вице-премьером Гульмирой Кудайбердиевой по оказанию помощи родным и близким погибших в Москве граждан страны.
28 августа в столицу РФ выехала специальная группа представителей киргизского кабмина для организации доставки тел погибших на родину. В ее состав вошли глава МЧС республики Кубатбек Боронов, представители Министерства здравоохранения и Государственной службы миграции, врачи, а также психологи для оказания помощи родственникам и близким погибших.
Как ранее сообщалось, по факту ЧП российскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). В ГСУ СК по Москве отметили, что по результатам первоначальных следственных действий версия поджога не подтвердилась. В настоящее время первостепенной версией причины возгорания на складе рассматривается короткое замыкание в лампе на первом этаже вблизи разгрузочной зоны. Затем пламя распространилось по всей площади 4-этажного здания.