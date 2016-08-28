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Опознаны личности всех погибших во время пожара в Москве граждан Киргизии

Происшествия
28 августа, 18:31 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в воскресенье дал указание выделить специальный борт для доставки тел погибших в республику
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БИШКЕК, 28 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Работа по опознанию всех погибших во время пожара в Москве киргизских граждан завершена. Об этом заявил глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев на совещании правительства республики, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"В настоящее время прорабатывается вопрос о получении разрешений на вывоз тел погибших в Киргизстан", - говорится в заявлении.

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По информации киргизской стороны, во время пожара в одной из типографий Москвы 14 граждан республики погибли. Еще трое были госпитализированы в больницы российской столицы.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в воскресенье дал указание выделить специальный борт для доставки тел погибших в республику. В правительстве создан штаб во главе с вице-премьером Гульмирой Кудайбердиевой по оказанию помощи родным и близким погибших в Москве граждан страны.

28 августа в столицу РФ выехала специальная группа представителей киргизского кабмина для организации доставки тел погибших на родину. В ее состав вошли глава МЧС республики Кубатбек Боронов, представители Министерства здравоохранения и Государственной службы миграции, врачи, а также психологи для оказания помощи родственникам и близким погибших.

Как ранее сообщалось, по факту ЧП российскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). В ГСУ СК по Москве отметили, что по результатам первоначальных следственных действий версия поджога не подтвердилась. В настоящее время первостепенной версией причины возгорания на складе рассматривается короткое замыкание в лампе на первом этаже вблизи разгрузочной зоны. Затем пламя распространилось по всей площади 4-этажного здания.

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