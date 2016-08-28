Два девятилетних брата-близнеца утонули в Ростове-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Два девятилетних мальчика-близнеца утонули на левом берегу Дона на территории одной из баз отдыха в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в областном ГУ МЧС.
"Информация о происшествии поступила в 17:20 мск. К месту выдвинулись спасатели, в 18:10 мск тела двух детей подняты со дна реки", - сказал собеседник агентства.
Причины происшествия устанавливаются. На месте работают следователи регионального управления СК.