Два девятилетних брата-близнеца утонули в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Два девятилетних мальчика-близнеца утонули на левом берегу Дона на территории одной из баз отдыха в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в областном ГУ МЧС.

"Информация о происшествии поступила в 17:20 мск. К месту выдвинулись спасатели, в 18:10 мск тела двух детей подняты со дна реки", - сказал собеседник агентства.

Причины происшествия устанавливаются. На месте работают следователи регионального управления СК.