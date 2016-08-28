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Российские специалисты осмотрели обломки самолета А321 в аэропорту Каира

Происшествия
28 августа, 20:09 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
После осмотра обломков специалисты поделились с египетской стороной своими ремарками и замечаниями по поводу увиденного
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КАИР, 28 августа. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Российские специалисты осмотрели в воскресенье обломки потерпевшего крушение на Синае самолета А321, которые хранятся в специальном ангаре на территории Каирского международного аэропорта. Об этом передает издание "Аль-Баляд" со ссылкой на представителей главной воздушной гавани Египта.

По информации ведомства, эксперты провели в ангаре около двух часов. Делегацию, в которую вошли четверо россиян, в том числе представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Следственного комитета РФ (СК), а также двое представителей компании-производителя лайнера Airbus из Германии, сопровождал глава египетской следственной комиссии Айман аль-Мукаддам. После осмотра обломков специалисты поделились с египетской стороной своими ремарками и замечаниями по поводу увиденного. О содержании беседы не сообщается, российская делегация для комментариев не доступна.

Делегация российских экспертов, которые займутся проверкой безопасности аэропортов Египта, прибыла в Каир в минувшую субботу. Специалисты из РФ находятся здесь по приглашению Министерства гражданской авиации АРЕ. В их задачу, согласно информации ведомства, входит инспекция туристических объектов, в том числе курортных гостиниц в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также ознакомление с новейшими мерами безопасности в аэропортах страны. В курортных зонах российских специалистов ожидают в ближайшие два - три дня.

По информации издания "Аль-Масриюн", в понедельник, 29 августа, российскую делегацию ожидают в Хургаде, где специалисты проинспектируют аэропорт и проведут оценку мер безопасности, принимаемых в отношении пассажиров и досмотра багажа.

Кроме того, в Каире запланирована встреча делегации с представителями Комитета по туризму египетского парламента. Как рассчитывают египетские власти, на основании итогового доклада российских экспертов правительство РФ будет решать вопрос о целесообразности восстановления полетов в АРЕ.

Авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено в ноябре прошлого года после крушения 31 октября А321 на Синайском полуострове, жертвами которого стали 224 человека. До сих пор следственная комиссия не представила окончательного отчета о причинах авиакатастрофы, однако одной из доминирующих версий считается теракт. В результате египетский туристический сектор понес колоссальные потери, приток туристов упал вдвое, главным образом, из-за отсутствия россиян.

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Приостановка авиасообщения с Египтом Крушение российского самолета в Египте
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