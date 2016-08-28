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Шесть человек спасены на пожаре в Москве

Происшествия
28 августа, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
В настоящее время причина пожара устанавливается
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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли шестерых человек на пожаре в квартире жилого дома в районе Солнцево на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве. По его словам, пожар в квартире дома 2 в Боровском проезде (район Солнцево) на 15 этаже произошел около 19:40 мск.

"Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарно-спасательных подразделений быстро ликвидировали пожар, площадь которого составила 20 кв. метров. С помощью специального устройства "Феникс" (дыхательный мешок) сотрудники МЧС спасли из задымленного подъезда шестерых человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время причина пожара устанавливается.

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