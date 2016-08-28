Шесть человек спасены на пожаре в Москве

В наводнениях на востоке Индии погибли 156, пострадали около 1,4 млн человекПроисшествия 28 августа, 21:29
Менеджер кампании Трампа: магнат будет относиться к мигрантам честно и гуманноМеждународная панорама 28 августа, 21:12
Бывший советник Обамы назвал Трампа клиническим психопатомМеждународная панорама 28 августа, 20:20
Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дняМеждународная панорама 28 августа, 19:45
Слон, замеченный недалеко от Белорусского вокзала в Москве, снимался в киноОбщество 28 августа, 18:40
Министр обороны Украины уволил своего советника за подделку фотоснимков из ДонбассаМеждународная панорама 28 августа, 18:03
Пушков: появление Турции в Сирии не ослабляет позиции РФ в регионеПолитика 28 августа, 17:55
Кафельников занял четвертое место в чемпионате России по гольфуСпорт 28 августа, 17:45
ПКР ожидает решения по индивидуальным заявкам паралимпийцев 29 августаСпорт 28 августа, 17:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли шестерых человек на пожаре в квартире жилого дома в районе Солнцево на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве. По его словам, пожар в квартире дома 2 в Боровском проезде (район Солнцево) на 15 этаже произошел около 19:40 мск.
"Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарно-спасательных подразделений быстро ликвидировали пожар, площадь которого составила 20 кв. метров. С помощью специального устройства "Феникс" (дыхательный мешок) сотрудники МЧС спасли из задымленного подъезда шестерых человек", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время причина пожара устанавливается.