СКР: утонувших в Дону близнецов утянуло течением реки, проводится проверка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Предварительная причина гибели двух девятилетних близнецов в реке Дон под Ростовом-на-Дону - сильное течение, которое их затянуло под воду во время купания. Ведется проверка, сообщает СУ СКР по Ростовской области.

"По предварительным данным, в 16:45 мск жительница Аксайского района пришла со своей дочерью 2004 года рождения и двумя сыновьями 2007 года рождения на берег реки Дон, прилегающий к территории кафе "Лебердон". Во время купания мальчиков затянуло течением под воду. Находившиеся рядом взрослые не успели оказать детям помощь, они утонули", - говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка по факту гибели мальчиков. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.