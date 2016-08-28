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Два человека погибли, более 40 пострадали в ДТП в Луизиане

Происшествия
28 августа, 21:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По имеющимся данным, пассажирский автобус на полном ходу врезался в стоявший на одной из полос шоссе пожарный автомобиль
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НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Два человека погибли, еще как минимум 41 получил ранения в результате ДТП в штате Луизиана. Об этом сообщил телеканал NBC.

Авария произошла на автотрассе неподалеку от пригорода Нового Орлеана - Ла-Пласа. По имеющимся данным, пассажирский автобус на полном ходу врезался в стоявший на одной из полос шоссе пожарный автомобиль.

Как отмечает NBC, пожарные остановились на трассе, чтобы оказать помощь водителю легкового автомобиля, врезавшемуся в отбойник. Именно в этот момент автобус столкнулся с пожарной машиной. В результате погиб начальник местного пожарного управления и еще один человек. Пострадавшие, большинство из которых - пассажиры автобуса, госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Из-за ДТП властям пришлось временно закрыть для движения часть автомагистрали, соединяющей восемь штатов на юге США. Начато расследование происшествия.

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