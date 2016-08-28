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В наводнениях на востоке Индии погибли 156, пострадали около 1,4 млн человек

Происшествия
28 августа, 21:29 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Спасателям пришлось эвакуировать на лодках из опасных мест в общей сложности 556 тысяч человек
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© AP Photo/Rajesh Kumar Singh

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Число жертв наводнения в штате Бихар на востоке Индии достигло 156 человек, около 1,4 млн местных жителей лишились имущества и крова. Об этом сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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По данным управления, "только за минувшие сутки зафиксирована гибель троих граждан, за последние две недели жертвами наводнения стали по меньшей мере 156 человек". Всего от стихии пострадали около 1,4 млн человек в 2024 деревнях 12 округов Бихара. Паводок также затопил 8 млн га сельхозугодий, размыл дороги, серьезно повредил или полностью разрушил десятки мостов.

Спасателям пришлось эвакуировать на лодках из опасных мест в общей сложности 556 тысяч человек, в 598 лагеря временного проживания отселено 303 тысячи из них, остальные нашли приют у родственников и друзей.

Широкомасштабные наводнения в Бихаре вызваны повышением уровня воды в шести крупных реках, протекающих по территории штата, в том числе в Ганге, из-за большого количества муссонных осадков.

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