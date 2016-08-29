Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 6 км

Происшествия
29 августа, 0:57 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Ученые отмечают, что до этого на вулкане был зафиксирован новый лавовый поток
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Высочайший действующий вулкан Евразии, Ключевской на Камчатке, выбросил в понедельник утром столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. "Шлейф распространяется в северо-восточном направлении", - уточнил собеседник агентства.

Ученые отмечают, что до этого на вулкане был зафиксирован новый лавовый поток. Он стекает из кратера по юго-западному склону. Протяженность составляет около 1,5 тыс. метров. Видеть его в хорошую погоду можно со стороны поселка Козыревск Усть-Камчатского района. Также в кратере вулкана в безоблачную погоду видно фонтанирование лавы.

Ключевской вулкан (4 750 м) начал извергаться в апреле 2016 года. В июне на нем образовались три лавовых потока, которые стекают в сторону сейсмостанции Апахончич. Населенных пунктов в том районе нет. Опасность людям не угрожает. Туристам предписано воздержаться от посещения Ключевского вулкана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр обороны Украины уволил своего советника за подделку фотоснимков из Донбасса
2
В Москве ночью стартует вторая волна сноса самостроев
3
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
4
Аятолла Хаменеи обвинил США в попытке помешать Ирану получить российские ЗРК С-300
5
На востоке Москвы на пешеходном переходе мотоциклист сбил женщину
6
Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дня
7
Снос самостроя в Москве
Темы дня
Реклама