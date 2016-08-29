Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 6 км

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Высочайший действующий вулкан Евразии, Ключевской на Камчатке, выбросил в понедельник утром столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. "Шлейф распространяется в северо-восточном направлении", - уточнил собеседник агентства.
Ученые отмечают, что до этого на вулкане был зафиксирован новый лавовый поток. Он стекает из кратера по юго-западному склону. Протяженность составляет около 1,5 тыс. метров. Видеть его в хорошую погоду можно со стороны поселка Козыревск Усть-Камчатского района. Также в кратере вулкана в безоблачную погоду видно фонтанирование лавы.
Ключевской вулкан (4 750 м) начал извергаться в апреле 2016 года. В июне на нем образовались три лавовых потока, которые стекают в сторону сейсмостанции Апахончич. Населенных пунктов в том районе нет. Опасность людям не угрожает. Туристам предписано воздержаться от посещения Ключевского вулкана.