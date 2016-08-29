В ДТП на юге Москвы погиб мотоциклист

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мотоциклист погиб в результате столкновения с Mazda на юге Москвы, два человека из иномарки травмированы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Столкновение легковушки и мотоцикла произошло возле дома 6 на Даниловской набережной. От мощного удара мотоциклист погиб на месте. В иномарке пострадали два человека, помощь одному из них оказана на месте", - сказал собеседник агентства.
В столичной Госавтоинспекции факт ДТП с мотоциклистом подтвердили, не уточнив точное количество пострадавших. "На месте ЧП работают инспектора ДПС, причина аварии и количество пострадавших устанавливаются",- сказали в УГИБДД.
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