Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы столицы Камчатки попал под следствие за нецелевое использование почти 40 млн руб.

Происшествия
29 августа, 1:46 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Средства поступили в бюджет города в качестве субсидии на закупку запорной арматуры и трубопроводной продукции
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Петропавловска-Камчатского за нецелевое использование 37,7 млн рублей, сообщила сегодня ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"В конце 2014 года из краевого бюджета было выделено 37,7 млн рублей. Эти средства поступили в бюджет Петропавловска-Камчатского в качестве субсидии на закупку запорной арматуры и трубопроводной продукции по программе энергоэффективности и развития энергетики. Однако чиновник внес изменения в программу и перенаправил средства на цели, не соответствующие условиям их получения", - сообщила Елена Матафонова. .

Замглавы администрации Петропавловска-Камчатского пока продолжает исполнять свои обязанности, добавила Матафонова. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 285.1 УК РФ ("Нецелевое расходование бюджетных средств"). Расследование продолжается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Городские власти и полицейские проверяют павильоны возле метро "Электрозаводская"
2
Аятолла Хаменеи обвинил США в попытке помешать Ирану получить российские ЗРК С-300
3
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
4
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве
5
Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дня
6
В Торонто прошла массовая акция в поддержку российских паралимпийцев
7
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
Темы дня
Реклама