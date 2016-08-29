Замглавы столицы Камчатки попал под следствие за нецелевое использование почти 40 млн руб.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Петропавловска-Камчатского за нецелевое использование 37,7 млн рублей, сообщила сегодня ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"В конце 2014 года из краевого бюджета было выделено 37,7 млн рублей. Эти средства поступили в бюджет Петропавловска-Камчатского в качестве субсидии на закупку запорной арматуры и трубопроводной продукции по программе энергоэффективности и развития энергетики. Однако чиновник внес изменения в программу и перенаправил средства на цели, не соответствующие условиям их получения", - сообщила Елена Матафонова. .

Замглавы администрации Петропавловска-Камчатского пока продолжает исполнять свои обязанности, добавила Матафонова. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 285.1 УК РФ ("Нецелевое расходование бюджетных средств"). Расследование продолжается.