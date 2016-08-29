Еще одна река на Колыме готова выйти из берегов из-за сильных дождей

МАГАДАН, 29 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Детрин Магаданской области поднялся из-за обильных дождей. Спасатели прогнозируют ее разлив в поселке Усть-Омчуг и Тенькинском городском округе Тенькинского района, сообщает пресс-служба пожарно-спасательного центра Магаданской области.

"Уровень реки Детрин поднялся в Тенькинском городском округе из-за паводка. Возникла вероятность возникновения чрезвычайной ситуаций до муниципального уровня. Возможны затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий", - говорится в сообщении.

Также возможны затруднения в работе всех видов транспорта, размыв дорог, мостов, дамб, повреждения опор ЛЭП и линий связи. Населению рекомендовано без необходимости воздержаться от поездок за пределы своих населенных пунктов.

27 августа на территории Магаданской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Проливными дождями в регионе оказались размыты многие участки дорог регионального значения.