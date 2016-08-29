Четыре человека ранены в результате стрельбы в японской Вакаяме

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ТОКИО, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Четыре человека получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным мужчиной в здании небольшой строительной компании в японской префектуре Вакаяма. Об этом сообщили представители местных правоохранительных органов.
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Задержать открывшего огонь преступника на месте не удалось, полиция ведет его поиски. О причинах инцидента информации пока нет.
В Японии законодательно невозможно получить разрешение на покупку огнестрельного оружия, а его хранение влечет за собой уголовное преследование. По этой причине каждый инцидент с применением такого оружия вызывает большой резонанс.