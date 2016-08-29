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Семь человек погибли в результате пожара на юге Китая

Происшествия
29 августа, 4:19 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
В настоящее время пожар потушен, начато расследование причин возгорания
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ПЕКИН, 29 августа. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Семь человек погибли в результате пожара в китайском городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Об этом сообщил информационный портал "Сина".

Инцидент произошел рано утром в районе Баоань в помещении, которое сдавалось в аренду.

В настоящее время пожар потушен, начато расследование причин возгорания.

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