Ущерб от паводка на Колыме превысил 250 млн рублей

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МАГАДАН, 29 августа. /ТАСС/. Ущерб от паводка в магаданской области превысил 250 млн рублей. Об этом брифинге заявил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.
"Точная оценка будет проведена позже, но на сегодня мы оцениваем ущерб, который нанесла стихия инфраструктуре Магаданской области, в 250 млн рублей. Работа по устранению последствий ЧС продолжается", - сказал Печеный.
На территории магаданской области из берегов вышли реки сразу в нескольких районах. Режим ЧС введен 27 августа. Подъем уровней воды на 19-68 см наблюдается на реках Тенькинского и Ягоднинского городских округов, на реках Ольского района - от 56 до 104 см. Наблюдается частичное подтопление города Сусуман.