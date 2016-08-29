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Ущерб от паводка на Колыме превысил 250 млн рублей

Происшествия
29 августа, 4:33 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 29, августа. /ТАСС
Режим ЧС в регионе был введен 27 августа. В настоящее время продолжается работа по устранению последствий паводка
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МАГАДАН, 29 августа. /ТАСС/. Ущерб от паводка в магаданской области превысил 250 млн рублей. Об этом  брифинге заявил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

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"Точная оценка будет проведена позже, но на сегодня мы оцениваем ущерб, который нанесла стихия инфраструктуре Магаданской области, в 250 млн рублей. Работа по устранению последствий ЧС продолжается", - сказал Печеный.

На территории магаданской области из берегов вышли реки сразу в нескольких районах. Режим ЧС введен 27 августа. Подъем уровней воды на 19-68 см наблюдается на реках Тенькинского и Ягоднинского городских округов, на реках Ольского района - от 56 до 104 см. Наблюдается частичное подтопление города Сусуман.

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