На северо-востоке Москвы сгорели несколько гаражей и автомобиль

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Четыре металлических гаража и автомобиль пострадали от огня на северо-востоке Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
По данным управления, пожар в группе одноэтажных гаражей произошел в понедельник утром по адресу: Сигнальный проезд, 19. "Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. По предварительным данным, площадь пожара составила 60 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
На месте ЧП продолжаются разборы завалов, причина пожара устанавливается.