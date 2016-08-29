В Якутии подтоплена взлетная полоса в поселке Зырянка, аэропорт закрыт

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ЯКУТСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Вышедшая из берегов река Колыма частично затопила взлетно-посадочную полосу аэропорта Зырянка в Верхнеколымском районе Якутии. Воздушные суда не принимаются. Об этом ТАСС сообщил глава района Вячеслав Сергеев.
"Взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянка частично подтоплена. Аэропорт закрыт, воздушные суда, которые должны прилететь во вторник, приниматься не будут. Планируется организация стыковочных рейсов через город Среднеколымск", - сказал Сергеев.
В районе осуществляется четыре рейса в неделю. "Из-за закрытия аэропорта будут страдать жители района, которые прилетают с отпусков. Им теперь нужно дополнительно тратить 10 тыс. рублей на человека, чтобы стыковочным рейсом на вертолете прибыть из Среднеколымска в Зырянку", - пояснил он.
"В ближайшие дни прогнозируется рост подъема воды. В районе сильные осадки", - добавил Сергеев.