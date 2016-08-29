На юго-западе Москвы неизвестный из травматики ранил в голову молодого человека

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Неизвестный из травматического пистолета ранил в голову молодого человека на юго-западе Москвы, после скрылся на автомобиле. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Преступление было совершено сегодня около 05.00 возле дома 19 на улице Кедрова. После открытия стрельбы неизвестный скрылся на автомобиле KIA Rio, - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе полиции Москвы факт происшествия подтвердили, отметив, что на месте работает следственно-оперативная группа.
"По предварительным данным, инцидент произошел в результате уличной ссоры. Потерпевший госпитализирован, для поиска злоумышленника введен специальный план "Перехват", - сказали в пресс-службе.