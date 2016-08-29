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Циклон и тайфун "Лайонрок" принесут ливневые дожди в три региона Дальнего Востока

Происшествия
29 августа, 6:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Под ударом стихии окажутся Приморский и Хабаровские края, а также Еврейская автономная область. Дожди будут сопровождаться сильным ветром, на побережье до ураганных значений
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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Циклон, зародившийся минувшей ночью в Японском море, и приближающийся с юга тайфун "Лайонрок" принесут ливневые дожди сразу в три региона Дальнего Востока. Под ударом стихии окажутся Приморский и Хабаровские края, а также Еврейская автономная область, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС (ДВРЦ).

"С 29 августа по 31 августа в южной половине края и на восточном побережье ожидаются продолжительные сильные дожди с количеством более 100 мм за 12 часов", - уточнили в пресс-службе. "Осадки уже начались в восточных районах Приморья, а через несколько часов их зона охватит весь регион", - сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Приморского гидрометцентра Виктор Чулков. Он ожидает, что "наиболее сильные ливни пройдут на юге края, где прогнозируется выпадение до месячной нормы осадков". "Дожди будут сопровождаться сильным ветром, на побережье до ураганных значений", - информировал Чулков.

По прогнозу синоптиков, 31 августа в Японское море выйдет тайфун "Лайонрок", который начнет взаимодействие с циклоном, что принесет новую порцию осадков. Улучшения погоды в Приморье ожидается не ранее 1 сентября.

Ровно год назад на Приморье обрушился тайфун "Гони", который привел к убыткам более чем в 200 млн рублей и затопил ряд населенных пунктов.

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