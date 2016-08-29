Паводковая обстановка в селе Клепка на Колыме стабилизировалась

МАГАДАН, 29 августа. /ТАСС/. Паводковая обстановка в селе Клепка Ольского района Магаданской области стабилизировалась. Вода ушла из населенного пункта. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Магаданской области.

"Ситуация стабилизировалась в Клепке. По состоянию на 29 августа о недавнем подтоплении напоминают лишь небольшие лужи. Учитывая прогнозы синоптиков, можно сказать, что угроза миновала. В течении суток спасатели планируют закончить работы по осушению подвальных помещений", - говорится в сообщении.

Из-за ливней 27 августа произошло подтопление северной части населенного пункта Клепка.