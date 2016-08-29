Паводковая обстановка в селе Клепка на Колыме стабилизировалась

Клип Бейонсе на песню "Formation" признан лучшим видео года на MTV Video Music AwardsКультура 29 августа, 7:10
Три пары из РФ вышли в финал ЧМ по танго в Аргентине в категории сценическое тангоКультура 29 августа, 6:17
Чемпионка ОИ Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в СирииСпорт 29 августа, 6:08
В Мексике скончался известный композитор Хуан ГабриэльКультура 29 августа, 5:10
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огоньМеждународная панорама 29 августа, 4:57
Ущерб от паводка на Колыме превысил 250 млн рублейПроисшествия 29 августа, 4:33
Новые образцы бронетанковой и автомобильной техники обсудят на форуме "Армия-2016"Армия и ОПК 29 августа, 4:14
Роберт Стуруа ставит в "Et Cetera" гоголевского "Ревизора" с Калягиным в заглавной ролиКультура 29 августа, 4:09
Приток китайских туристов в Забайкалье с начала года увеличился на 62,8%Общество 29 августа, 3:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАДАН, 29 августа. /ТАСС/. Паводковая обстановка в селе Клепка Ольского района Магаданской области стабилизировалась. Вода ушла из населенного пункта. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Магаданской области.
"Ситуация стабилизировалась в Клепке. По состоянию на 29 августа о недавнем подтоплении напоминают лишь небольшие лужи. Учитывая прогнозы синоптиков, можно сказать, что угроза миновала. В течении суток спасатели планируют закончить работы по осушению подвальных помещений", - говорится в сообщении.
Из-за ливней 27 августа произошло подтопление северной части населенного пункта Клепка.