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Паводковая обстановка в селе Клепка на Колыме стабилизировалась

Происшествия
29 августа, 7:28 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 29, августа. /ТАСС
В течении суток спасатели планируют закончить работы по осушению подвальных помещений в селе
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МАГАДАН, 29 августа. /ТАСС/. Паводковая обстановка в селе Клепка Ольского района Магаданской области стабилизировалась. Вода ушла из населенного пункта. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Магаданской области.

"Ситуация стабилизировалась в Клепке. По состоянию на 29 августа о недавнем подтоплении напоминают лишь небольшие лужи. Учитывая прогнозы синоптиков, можно сказать, что угроза миновала. В течении суток спасатели планируют закончить работы по осушению подвальных помещений", - говорится в сообщении.

Из-за ливней 27 августа произошло подтопление северной части населенного пункта Клепка.

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