Директор компании признался в хищении газопровода детского лагеря под Новосибирском

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НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Директор коммерческой компании в Новосибирской области признался в мошенничестве с газопроводом, предназначенным для нужд одного из крупнейших детских оздоровительных учреждений региона - лагеря "Тимуровец". Он обвиняется в попытке присвоения газопровода и хищении 4 млн рублей при его строительстве, сообщила пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.
"На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ следствием в отношении руководителя ООО "Азимут" за совершение мошеннических действий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники УФСБ выявили схему хищения свыше 4 млн рублей, выделенных по муниципальному контракту из бюджета города на строительство газопровода высокого давления для нужд лагеря. Помимо этого, руководство компании-подрядчика незаконно зарегистрировало право собственности на объект газоснабжения. По информации УФСБ, обвиняемый признал свою вину.