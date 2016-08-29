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Режим ЧС отменили в одном из районов Приамурья спустя две недели

Происшествия
29 августа, 8:11 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 29, августа. /ТАСС
Аварийно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения населения, поврежденных вследствие ураганного ветра, завершились
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный две недели назад после прохождения циклона в Архаринском районе Амурской области, отменили после завершения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил Амурский центр гражданской защиты и противопожарной безопасности.

"Распоряжением главы района был отмен режим ЧС. Аварийно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения населения, поврежденных вследствие ураганного ветра, завершились. Угроза жизни и здоровью граждан отсутствует", - говорится в сообщении.

Режим ЧС в Архаринском районе ввели 13 августа, когда из-за грозы и ветра с порывами до 19 метров в секунду были сорваны кровли с домов в трех населенных пунктах, повреждены опоры внутрипоселковых линий электропередачи.

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