Задержаны два человека, пытавшихся сломать крест в парке "Торфянка"

МОСКВА, 29 августа . /ТАСС/. Полиция задержала двух человек, пытавшихся в понедельник ночью сломать провозглашаемый крест, воздвигнутый на месте строительства храма в парке "Торфянка". Об этом ТАСС сообщила адвокат руководителя общественного движения "Сорок сороков" Андрея Кормухина Оксана Михалкина.

"Сегодня ночью сторонники так называемого протестного движения попытались зачистить территории, где должен строиться храм. В результате силами ГУ МВД по Москве были пресечены противоправные действия 12 человек. Двое предполагаемых лидеров протестного движения - Борис Фёдоров и Евгений Лебедев задержаны", - сказала она.

По словам адвоката, в настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.

"Я усматриваю тут состав двух статей УК - вандализма и умышленной порчи чужого имущества. Надеюсь, что теперь полиция, которая ранее отказала нам в возбуждении уголовного дела по вандализму, после того, как православный крест был облит химическими веществами, сейчас все же проведёт проверку", - отметила Михалкина.

Противостояние на "Торфянке"

Для строительства православного храма Казанской иконы Божией Матери в 2015 году был выделен участок по адресу Осташковский проезд, владение 4, площадью 0,2 га на части территории парка "Торфянка".

В июне прошлого года несколько десятков жителей района Лосиноостровский при поддержке активистов партии "Яблоко" и КПРФ провели митинг против строительства храма. Им противостояли члены местной православной общины и активисты общественного движения "Сорок сороков". Позже подобные митинги повторялись неоднократно, пока голосованием в проекте "Активный гражданин" не было подобрано новое место для размещения храма.

К участникам конфликта с призывом разрешить дело миром ранее уже обращался Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В настоящее время строительство храма приостановлено. Однако настоятель храма иерей Олег Шалимов несколько раз подвергался нападениям у парка "Торфянка", в связи с чем он обратился в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку.