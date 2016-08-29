Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержаны два человека, пытавшихся сломать крест в парке "Торфянка"

Происшествия
29 августа, 9:16 UTC+3 МОСКВА 29 августа, . /ТАСС
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа . /ТАСС/. Полиция задержала двух человек, пытавшихся в понедельник ночью сломать провозглашаемый крест, воздвигнутый на месте строительства храма в парке "Торфянка". Об этом ТАСС сообщила адвокат руководителя общественного движения "Сорок сороков" Андрея Кормухина Оксана Михалкина.

Смотрите также

Движение "Сорок Сороков" прекратило участие в акциях на месте стройки храма в "Торфянке"
Полиция не установила факт вандализма на месте строительства храма в парке Торфянка

"Сегодня ночью сторонники так называемого протестного движения попытались зачистить территории, где должен строиться храм. В результате силами ГУ МВД по Москве были пресечены противоправные действия 12 человек. Двое предполагаемых лидеров протестного движения - Борис Фёдоров и Евгений Лебедев задержаны", - сказала она.

По словам адвоката, в настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.

"Я усматриваю тут состав двух статей УК - вандализма и умышленной порчи чужого имущества. Надеюсь, что теперь полиция, которая ранее отказала нам в возбуждении уголовного дела по вандализму, после того, как православный крест был облит химическими веществами, сейчас все же проведёт проверку", - отметила Михалкина.

Противостояние на "Торфянке"

Для строительства православного храма Казанской иконы Божией Матери в 2015 году был выделен участок по адресу Осташковский проезд, владение 4, площадью 0,2 га на части территории парка "Торфянка".

Смотрите также
Крест на месте строительства храма в парке "Торфянка" облили химическими веществами

В июне прошлого года несколько десятков жителей района Лосиноостровский при поддержке активистов партии "Яблоко" и КПРФ провели митинг против строительства храма. Им противостояли члены местной православной общины и активисты общественного движения "Сорок сороков". Позже подобные митинги повторялись неоднократно, пока голосованием в проекте "Активный гражданин" не было подобрано новое место для размещения храма.

К участникам конфликта с призывом разрешить дело миром ранее уже обращался Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В настоящее время строительство храма приостановлено. Однако настоятель храма иерей Олег Шалимов несколько раз подвергался нападениям у парка "Торфянка", в связи с чем он обратился в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Городские власти и полицейские проверяют павильоны возле метро "Электрозаводская"
2
В брюссельском Институте криминологии прогремел взрыв
3
Российские министерства и ЦБ проверят на готовность к работе в условиях военного времени
4
В Москве ночью стартует вторая волна сноса самостроев
5
На юго-западе Москвы неизвестный из травматики ранил в голову молодого человека
6
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огонь
7
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
Темы дня
Реклама