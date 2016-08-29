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Более 20 пожаров потушили самолеты МЧС в Португалии

Происшествия
29 августа, 9:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Каждые сутки самолетам МЧС удается ликвидировать несколько лесных пожаров, которые представляют прямую угрозу населенным пунктам
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Два самолета-амфибии Бе-200 МЧС России потушили в Португалии за две недели работы 21 лесной пожар на площади более 2 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Два Бе-200 МЧС России прибыли в Португалию 13 августа. 14 августа они приступили к работе. В составе экипажей Бе-200 опытнейшие пилоты, не раз тушившие пожары в сложнейших условиях.

"Всего за это время самолеты МЧС совершили 106 сбросов воды общей массой свыше 1,2 тыс. тонн. В результате потушен 21 пожар на общей площади около 2 тыс. га, не допущено распространение огня в сторону трех национальных парков и 11 населенных пунктов", - сказал представитель МЧС. От лесных пожаров были спасены города Каштру Лаборейру, Виаде да Байхо, Вила Реал, Альдера Нова, Санто Амадор, Эрада, Террос де Борно, Сардол, Макао, Вилла де Рей, Мостейро де Сао Тьяго.

Бе-200 тушат природные пожары на материковой части Португалии. Каждые сутки самолетам МЧС удается ликвидировать несколько лесных пожаров, которые представляют прямую угрозу населенным пунктам.

Несмотря на значительное сокращение лесных пожаров пожароопасная обстановка остается сложной, что усугубляется жарой и сильным ветром, особенно на севере страны.

Экипажи самолетов МЧС базируются на аэродроме города Лейрии и находятся в 20-минутной готовность к вылету, отправляясь на тушение пожаров по заданию оперативного штаба в координации с наземными пожарными службами.

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