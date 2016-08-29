Задержаны аферисты, похищавшие деньги под видом банковских гарантий

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Следователи полиции Москвы пресекли противоправную деятельность пятерых участников организованной группы, подозреваемых в хищении денежных средств под видом оказания услуг по предоставлению банковских гарантий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Данные граждане разместили в интернете недостоверную информацию об оказании агентских услуг по предоставлению банковских гарантий. Таким образом, они убедили обратившегося к ним директора фирмы в возможности организовать предоставление банковской гарантии на сумму более 2 млн руб. за вознаграждение.
После того, как на расчетный счет компании, подконтрольной злоумышленникам, были перечислены более 90 тыс. руб., руководитель обратившейся организации получил банковскую гарантию, верифицированное письмо и соглашение о предоставлении банковской гарантии, которые оказались в итоге оказались поддельными.
"В ходе следственно-оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны. Сотрудники полиции провели семь обысков в жилищах и офисах, расположенных на территории Москвы и Тверской области, в ходе которых обнаружили предметы и документы, имеющие значение для следствия", - сказали в пресс-службе.
Задержанные проверяются к причастности к аналогичным мошенничествам.