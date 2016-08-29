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В Подмосковье полицейские уничтожили 6 га дикорастущей конопли

Происшествия
29 августа, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Незаконные посевы нарокосодержащих растений обнаружены в поле вблизи деревни Голыгино
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в Чеховском районе Московской области участок с дикорастущей коноплей площадью около 6 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Незаконные посевы нарокосодержащих растений обнаружены в поле вблизи деревни Голыгино. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством марихуаной", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что полицейские уничтожили очаг произрастания конопли - она была скошена с помощью специальной техники и сожжена.

Как уточнили в министерстве, на территории Московской области продолжается проведение оперативно-профилактического мероприятия "Мак", направленного на выявление незаконных посевов мака, конопли, задержание перевозчиков и сбытчиков наркотиков, уничтожение дикорастущих наркотических растений.

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