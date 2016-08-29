Мосгорсуд в середине сентября рассмотрит жалобу главы РАО на продление ареста

Первые чартерные рейсы из Россию в Турцию отправятся 4-5 сентябряЭкономика и бизнес 29 августа, 11:35
Трубач в течение недели будет будить жителей Томска игрой на крыше филармонииСибирь 29 августа, 11:17
Бывший топ-менеджер ФСК ЕЭС Гончаров арестован до 26 октябряПроисшествия 29 августа, 11:10
Школы новосибирской области получат 48 новых автобусов за 76 млн руб.Сибирь 29 августа, 11:07
Алексей Дюмин: повышение престижа рабочих специальностей – одна из приоритетных задачНовости партнеров 29 августа, 11:02
"Мостотрест" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 5 раз - до 476 млн руб.Транспорт 29 августа, 10:50
Электронный дискаунтер "Ситилинк" открыл магазин в НовосибирскеНовости партнеров 29 августа, 10:38
Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершенаПолитика 29 августа, 10:30
Кирилл Андросов переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота"Транспорт 29 августа, 10:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в середине сентября рассмотрит жалобу защиты главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, на продление его ареста. От этом ТАСС сообщил один из адвокатов Федотова Денис Балуев.
"В суде нам сообщили, что заседание по нашей жалобе будет назначено на середину сентября", - сказал защитник.
16 августа Таганский суд Москвы продлил срок ареста Федотову до 17 сентября.
Федотов был задержан 28 июня после допроса в отделении полиции. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. По данным полиции, Федотов ввел в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации.
По информации полиции, нанесенный РАО ущерб превышает 500 млн рублей. Однако адвокат Федотова утверждает, что, согласно материалам дела, сумма ущерба, вменяемая его подзащитному, составляет 297 млн рублей.