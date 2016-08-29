Мосгорсуд в середине сентября рассмотрит жалобу главы РАО на продление ареста

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в середине сентября рассмотрит жалобу защиты главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, на продление его ареста. От этом ТАСС сообщил один из адвокатов Федотова Денис Балуев.

"В суде нам сообщили, что заседание по нашей жалобе будет назначено на середину сентября", - сказал защитник.

16 августа Таганский суд Москвы продлил срок ареста Федотову до 17 сентября.

Федотов был задержан 28 июня после допроса в отделении полиции. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. По данным полиции, Федотов ввел в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации.

По информации полиции, нанесенный РАО ущерб превышает 500 млн рублей. Однако адвокат Федотова утверждает, что, согласно материалам дела, сумма ущерба, вменяемая его подзащитному, составляет 297 млн рублей.