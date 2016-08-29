Депутат заксобрания Карелии предстанет перед судом за мошенничество на 35 млн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Суд в Карелии рассмотрит уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания республики Девлетхана Алиханова, обвиняемого в мошенничестве на 35 млн рублей и незаконном пересечении государственной границы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Вторым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Республики Карелия Девлетхана Алиханова (бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации). Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество") и 10 эпизодов ч.1 ст.322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации")", - сообщили в СК.

По версии следствия, в 2007 году Алиханов обманом приобрел на своих подчиненных 13 приватизированных помещений, принадлежащих администрации города Петрозаводска, тем самым причинив ущерб бюджету муниципального образования на сумму свыше 35 млн рублей. Кроме того, в 2013-2014 годах он десять раз незаконно пересек госграницу РФ без действительных документов.