В МЧС сообщили о стабилизации ситуации с природными пожарами в России

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ситуация с природными пожарами в России стабилизировалась, сообщили ТАСС в МЧС РФ.
"Ситуация с природными пожарами стабилизировалась. Вместе с тем особое внимание уделяется Свердловской, Томской областям и Пермскому краю", - сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС Виктор Яцуценко на селекторном совещании, которое провел глава МЧС РФ Владимир Пучков по видео-конференц-связи из Симферополя.
Яцуценко отметил, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
Он также доложил, что в настоящее время на особом контроле МЧС находится ситуация с неблагоприятными погодными условиями на территории Дальневосточного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. "Аварийно-восстановительные работы продолжаются, организовано всестороннее жизнеобеспечение, население информировано о ходе проведения работ. Проводится работа по оценке ущерба", - сказал он.
По словам начальника НЦУКС, ведется непрерывный космический мониторинг, моделирование развитие обстановки в режиме реального времени. "Организован круглосуточный контроль за основными населенными пунктами на территории Приморского и Хабаровского краев, в том числе с использованием средств видеонаблюдения", - заключил Яцуценко.