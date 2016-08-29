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В Домодедове задержаны подозреваемые в серии краж дорогих автомобилей

Происшествия
29 августа, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Злоумышленники, обладая навыками и техническими средствами вскрытия и запуска двигателей, а также разблокировки, осуществляли хищение транспортных средств на территории столицы
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы задержали в Домодедове двух подозреваемых в кражах дорогостоящих автомобилей на территории столицы. Об этом ТАСС сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий в Домодедове сотрудники полиции сразу после совершения кражи автомобиля задержали двух безработных жителей Москвы. Доказана причастность задержанных к совершению 17 краж автомобилей в составе организованной преступной группы", - сказала Волк.

Как установило следствие, злоумышленники, обладая навыками и техническими средствами вскрытия и запуска двигателей автомобилей, а также их разблокировки, осуществляли хищение транспортных средств на территории столицы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере", им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция устанавливает возможных соучастников подозреваемых.

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