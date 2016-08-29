Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в Подмосковье

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Один из полицейских, получивший ранение в ходе нападения на пост ДПС на 20-м км Щелковского шоссе, скончался в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом ТАСС сообщили в справочной института.

"Раненый полицейский скончался", - сказали в справочной.