Затраты на ликвидацию последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" превысили $40 млрд

ТОКИО, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Затраты на ликвидацию последствий аварии, происшедшей на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, уже обошлись токийской энергетической компании Tokyo electric power в сумму, превышающую 4,2 трлн иен (около $41 млрд).

Большая часть этих средств - 2,34 трлн иен - пошла на дезактивацию зараженной почвы в префектуре Фукусима, ликвидацию очищенной от радиоактивных частиц воды и создание специальных хранилищ для высокорадиоактивной почвы.

Часть средств была направлена на выплату денежных компенсаций семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома, и на их размещение во временных жилищах.

Затраты на дезактивацию почвы и воды будут покрыты путем продажи доли в компании, которая сейчас принадлежит правительству. Японские власти были вынуждены практически полностью национализировать терпящую бедствие Tokyo electric power, поскольку она была не в состоянии самостоятельно справиться с расходами по ликвидации последствий аварии. Правительство также дало гарантии национальным банкам на выдачу компании кредитов - в случае, если она не сможет их вернуть, правительство обязуется собственными силами расплатиться с кредиторами.

Об аварии

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов.

Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду, которая выливается через бреши в установках, заполняет подземные этажи энергоблоков, дренажную систему, а также смешивается с грунтовыми водами и попадает в технический порт АЭС.

Сейчас в тоннелях для подземных коммуникаций, которые проходят под четырьмя реакторами АЭС, скопилось около 10 тысяч тонн радиоактивной воды. Кроме того, имеется 70 тысяч тонн жидкости с высоким содержанием опасных веществ в подвалах реакторов. Поэтому пока не разработан окончательный план очистки зараженных участков.

Одним из главных способов борьбы с утечками радиоактивной жидкости и заражением грунтовых вод на на АЭС является заморозка почвы. Процесс создания слоя "вечной мерзлоты" продолжается: температура почвы ниже ноля установилась более чем на 80% замораживаемой территории. Согласно плану, все работы по заморозке подземного слоя должны быть завершены к ноябрю. На эти цели правительство выделило около 32 млрд иен (порядка $318 млн).

Атомная электростанция "Фукусима-1". Досье