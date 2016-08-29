В Москве задержан подозреваемый в краже ноутбуков на сумму более полумиллиона рублей

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по району Бибирево задержали подозреваемого в краже ноутбуков на сумму более 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Как рассказали в главке, в полицию поступило заявление о пропаже шести ноутбуков общей стоимостью более полумиллиона рублей из торгового цента, расположенного на Костромской улице.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили, что к хищению причастен 21-летний работник торгового центра, уроженец ближнего зарубежья. Ноутбуки он вынес из подсобного помещения, когда в торговом зале никого не было", - сказали в пресс-службе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.