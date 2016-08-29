Два украинца задержаны на границе при попытке пронести в РФ почти 2,5 тыс. утят

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Два жителя Украины были задержаны в Ростовской области при попытке перенести в Россию вне пункта пропуска почти 2,5 тыс. утят.
Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Южного таможенного управления ФТС РФ Раян Фарукшин.
"Граждане, двигаясь пешком по железнодорожным путям из поселка Меловое (Украина) в поселок Чертково (Россия) и перемещая в пластиковых коробках молодняк птицы - утят в количестве 2400 штук, были остановлены сотрудниками пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Документы, подтверждающие таможенное оформление утят, и любые товаросопроводительные документы у граждан отсутствовали, ничего они не смогли сказать и о происхождении товара", - сказал Фарукшин.
Сотрудники таможенной и пограничной служб изъяли утят и отправили на экспертизу.
В отношении украинцев возбуждены дела об административном правонарушении по статье о незаконном перемещении товаров через границу. Согласно санкциям статьи, нарушителям грозит штраф и конфискация товара.