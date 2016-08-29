Мэр Аматриче обещал через месяц переселить всех пострадавших от стихии в деревянные дома

РИМ, 29 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мэр пострадавшего от землетрясения города Аматриче Серджо Пироцци пообещал, что лишившиеся в результате подземных толчков крыши над головой жители проведут в палаточном городке не более месяца - в ближайшее время будет определена безопасная площадка для установки деревянных домов, где временно поселятся пострадавшие.

"Я настаиваю, чтобы деревянные дома были собраны неподалеку от города. Люди должны оставаться вблизи дома, на своей земле", - сказал Пироцци.

Правительство в свою очередь объявило, что восстановление разрушенных городов начнется уже будущей весной. Власти сразу заявили, что предпочитают полное восстановление строительству новых городов (схема "нового города" была избрана после землетрясения 2009 года в Аквиле - прим. ТАСС). Деревянные дома, наиболее безопасные в точки зрения сейсмических рисков, были установлены в городке Онна, полностью разрушенном стихией семь лет назад.

Как подсчитала газета Corriere della Sera, деревянные дома площадью 40 кв. м стоят €55 тыс. Всего предполагается установить 700 домов общей стоимостью €35 млн. Намного дешевле обходятся железные контейнеры, которые часто используются после землетрясений, однако они гораздо менее удобны, особенно если приходится жить в них долгое время и в зимний период.

Как сообщила Corriere della Sera, премьер-министр страны Маттео Ренци консультировался со знаменитым архитектором Ренцо Пьяно по поводу ликвидации последствий землетрясения.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям в небольших горных городах в центре Италии. В результате катастрофы погибли, по последним данным, 291 человек, около 500 пострадали, крова лишились более двух тысяч человек. В зоне происшествия продолжается разбор завалов.