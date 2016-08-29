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Мэр Аматриче обещал через месяц переселить всех пострадавших от стихии в деревянные дома

Происшествия
29 августа, 12:17 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Как подсчитала газета Corriere della Sera, деревянные дома площадью 40 кв. м стоят €55 тыс.
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РИМ, 29 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мэр пострадавшего от землетрясения города Аматриче Серджо Пироцци  пообещал, что лишившиеся в результате подземных толчков крыши над головой жители проведут в палаточном городке не более месяца - в ближайшее время будет определена безопасная площадка для установки деревянных домов, где временно поселятся пострадавшие.

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"Я настаиваю, чтобы деревянные дома были собраны неподалеку от города. Люди должны оставаться вблизи дома, на своей земле", - сказал Пироцци.

Правительство в свою очередь объявило, что восстановление разрушенных городов начнется уже будущей весной. Власти сразу заявили, что предпочитают полное восстановление строительству новых городов (схема "нового города" была избрана после землетрясения 2009 года в Аквиле - прим. ТАСС). Деревянные дома, наиболее безопасные в точки зрения сейсмических рисков, были установлены в городке Онна, полностью разрушенном стихией семь лет назад.

Как подсчитала газета Corriere della Sera, деревянные дома площадью 40 кв. м стоят €55 тыс. Всего предполагается установить 700 домов общей стоимостью €35 млн. Намного дешевле обходятся железные контейнеры, которые часто используются после землетрясений, однако они гораздо менее удобны, особенно если приходится жить в них долгое время и в зимний период.

Как сообщила Corriere della Sera, премьер-министр страны Маттео Ренци консультировался со знаменитым архитектором Ренцо Пьяно по поводу ликвидации последствий землетрясения.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям в небольших горных городах в центре Италии. В результате катастрофы погибли, по последним данным, 291 человек, около 500 пострадали, крова лишились более двух тысяч человек. В зоне происшествия продолжается разбор завалов.

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